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FETÖ PYD soruşturması kapsamında, soruşturmaqnın gizliliğini ihlalden gözaltına alınan Ceyhun DOĞAN serbest bırakıldı. Ayrıntılar birazdan...
FETÖ Düşmanı Gazeteçi Ercan Şeker Gözaltına alındı..! Çankırı Postası Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Ercan Şeker, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Soruşturmanın gizliliğini ihlal iddiasıyla göz altına alındı. Savcılıkça yürütülen Soruşturmanın gizliliğini ihlal iddiasıyla gözaltına alınan ve...
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (ÇATSO) 600 öğrencimize 30.000 TL tutarında ayni eğitim yardımı yaptı. Çankırı Ticaret Sanayi ve Sanayi Odası (ÇATSO) , Kaymakamlıkların tespit ettiği 600 ihtiyaç sahibi öğrencinin elinden tuttu. ÇATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çelikten “Her yıl olduğu gibi TOBB kanalıyla eğitim yardımı yardımı da...
Adana'daki yangında büyük ihmal! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdundaki yangın faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Binada bulunan yangın merdiveninin bir fonksiyonun olmadığını belirten Sözlü, "Yangın merdiveninin kilitli olduğu anlaşılıyor" dedi. Yurdun çöken çatısınd...
Sınırda hastane yangınıSuriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda bulunan hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından anında müdahale edilerek, olası bir facianın önüne geçildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada hastanede bulunan...
Belediye çalışanlarına AB projesiTüm işçi, memur, sözleşmeli belediye çalışanlarının 2011 yılında bir araya gelmesiyle Derviş Karakoyun‘un kurucu Genel Başkanlığında kurulan Bel-Sim Derneği hayata geçirdiği birçok sosyal proje ile adından söz ettirdi. Türkiye'de ilk kez bir belediye derneği üyelerinin çalıştıkları kurum ile uyumu v...
Iğdır’ın kurtuluşu için telgraf gönderdiCumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Iğdır’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Turgay Alpman ile Belediye Başkanı Murat Yikit’e tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. ...
Numan Kurtulmuş açıkladı: YakalandılarBaşbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili ana faillerin yakalandığını açıkladı.İşte o konuşmadan satır başları "Şu ana k...
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson kimdir?BORİS JOHNSON KİMDİR? 19 Haziran 1964 yılında ABD'de dünyaya gelen Boris Johnson aslen Britanyalıdır. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson İngiltere Dışişleri bakanıdır. Ali Kemal ve ailesinin Çanka...
Bakanlar Kurulu Toplantısı başladıBakanlar Kurulu, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar olacak. Hükümetin, FETÖ ve bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda, sürdürülen çalışmalar ve gelinen süreç ele alınaca...
Ankara'da feci kaza Alınan bilgiye göre, Çankaya Saltoğlu Bulvarı'nda, Hacettepe Üniversitesi istikametine giden 06 KMV 84 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan aydınlatma direğine çarptı. Sürücü ve yanındakiler, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araç içerisinde sıkıştı. Araçtaki 3 kişi, olay yerine çağırılan itfaiyecilerce s...
Küçükçekmece'de feci kaza: 3 ölü! Kaza Başakşehir, İkitelli O-3 Tem bağlantı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 AFB 95 plakalı aracı kullanan Şenol Köklü (46) beraberindeki 5 arkadaşı ile birlikte gece saat 0230 sıralarında İkitelli'den Altınşehir istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen araç sürücüsü karşı yönden gelen Ma...
Tamircide şarjdaki akü patladı: 2 yaralı Olay, akşam saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Mehmet Tekel, dükkanda şarja taktığı aküyü kontrol etmek istediği sırada patlama meydana geldi. Patlamada işyeri sahibi Mehmet Tekel ile yanında bulunan oğlu Emre yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Patl...
Isparta'da feci kaza Sürücüleri henüz belirlenemeyen 32 EU 635 ile 06 AZZ 84 plakalı otomobil, Isparta-Burdur dağ yolu Gelincik köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlardaki Adil Akyol, Merve Akyol (3), Furkan Akyol (5), Elif Akyol, Safiye Akyol, Salih Çankaya, İlmihan Haytaoğulları, Dudu Yarar, İbrahim Yarar, Nursel Yarar, Hakan Daşkesen, Ufuk Başpınar yaralandı. 112 Acil Servi...
Spor
Çankırı Amatör Liginde 8.hafta müsabakasında Yapraklı İlçe Stadyumunda Yapr...
17 Aralık Cumartesi günü oynanana maçta 1074 Çankırıspor - Yeşil Korgun Bel...
Dün oynanan maçta 1074 Çankırıspor Spor Toto Tesislerinde karşılaştığı Çerk...
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